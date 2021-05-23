В Японии опубликовали рассекреченные документы о проблеме мирного договора с СССР

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. СССР в начале 70-х годов прошлого века имел серьезные намерения решить проблему мирного договора с Японией на фоне тогдашнего сближения между Пекином и Токио. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство Kyodo , которое ссылается на рассекреченные документы, попавшие в его распоряжение.

Согласно им, МИД СССР, КГБ и Минобороны СССР располагали информацией о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений с Японией, поскольку Пекин в то время был, в свою очередь, занят налаживанием связей с Токио. В связи с этим Политбюро рассматривало на тот момент подписание мирного договора с Японией как ответные меры и как один из главных приоритетов своей дипломатии в том регионе.

Для решения вопроса мирного договора с Японией СССР был готов на передачу Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время Москва занимала твердую позицию не принимать претензии Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп. СССР внимательно следил за развитием союза Японии с США и в случае передачи островов был намерен требовать от японской стороны и американских военных, дислоцированных в Японии, гарантий ненападения.

Документы, с которыми ознакомилось Kyodo, относятся к периоду подготовки к встрече генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года в Москве. Во время пребывания в СССР японский премьер провел четыре раунда переговоров с Брежневым. Тем не менее, как утверждается, советская сторона так и не затронула на них территориальный вопрос и не высказала конкретных предложений для его урегулирования.