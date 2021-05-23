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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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МИД Австрии призвал к расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

В ведомстве также потребовали немедленного освобождения Романа Протасевича
Здание МИД Австрии imago images/Viennareport via Reuters Connect
Описание
Здание МИД Австрии
© imago images/Viennareport via Reuters Connect

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Как заявили в воскресенье в австрийском внешнеполитическом ведомстве, активист Роман Протасевич, находившийся на борту лайнера и задержанный белорусскими силовиками, должен быть освобожден.

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"Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в заявлении австрийского МИД в Twitter.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, приземлился в воскресенье в национальном аэропорту Минска. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это произошло после получения сообщения пилотов о минировании борта. В эфире литовского национального радио LRT представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила, что информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа, обстоятельства которого она не уточнила.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
АвстрияБелоруссияГрецияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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