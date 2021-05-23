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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Берлин потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair

Статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер также потребовал объяснить ситуацию вокруг предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича
Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер imago images/photothek via Reuters Connect
Описание
Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер
© imago images/photothek via Reuters Connect

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Берлин требует от Минска немедленного прояснения ситуации вокруг рейса Ryanair и предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича.

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Об этом написал в воскресенье в Twitter статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер.

"Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал политик.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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