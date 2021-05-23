В Белоруссии возбудили дело по факту сообщения о минировании лайнера Ryanair

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту сообщения о минировании лайнера Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики в воскресенье.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 уголовного кодекса", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, днем в воскресенье поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейсом из Афин в Вильнюс. "Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск. На место происшествия выезжали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено", - заявили в СК.

Самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Борт успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.