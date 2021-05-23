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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В Литве сообщили, что на борту севшего в Минске лайнера Ryanair были граждане 12 стран

Среди пассажиров, по словам советника литовского президента Асты Скайсгирите, есть, в частности, россияне

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Около 170 пассажиров были на борту самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс и совершившего экстренную посадку в Минске. Об этом в воскресенье сообщила журналистам советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

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"Данным рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе на борту находятся более 90 граждан Литвы", - сказала она.

Среди пассажиров, по словам советника, есть также граждане России и Белоруссии. Где в настоящее время пребывают пассажиры приземлившегося в Минске лайнера и его экипаж, она не сообщила. Среди пассажиров находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он после приземления в Минске был задержан.

Скайсгирите утверждала, что пассажирский борт сопровождали боевые машины ВВС Белоруссии. "Были задействованы истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24", - сказала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в воскресенье с утверждением, подчиненные белорусским властям службы насильно заставили приземлиться в Минске следовавший в Вильнюс пассажирский самолет. В МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, которому вручено требование незамедлительно отпустить севший в Минске пассажирский самолет.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
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