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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

Польша предложила Евросовету ввести санкции против белорусских властей

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отметил, что "угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP
Описание
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава польского правительства.

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"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - утверждает он, осуждая задержание находившегося на борту самолета одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаМишель, ШарльМоравецкий, МатеушСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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