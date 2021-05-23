Премьер Латвии призвал к независимому расследованию инцидента с посадкой самолета в Минске

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в воскресенье призвал провести независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Озабочены сообщениями о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске и безопасности всех пассажиров. Призываем к независимому международному расследованию этого инцидента и немедленному освобождению задержанного активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича, следовавшего этим рейсом", - написал глава правительства Латвии в своем Twitter.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, приземлился в воскресенье в национальном аэропорту Минска.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.