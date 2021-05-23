Противники строительства ГЭС "Намахвани" разбили палатки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 мая. /ТАСС/. Участники акции протеста против строительства ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье разбили палатки на площади Республики в Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщил Первый канал Грузинского общественного вещания.

"К протесту присоединяется много людей из регионов. Они останутся и переночуют здесь. Эти палатки для того, чтобы они по мере возможности смогли нормально переночевать. Как долго пробудут палатки, зависит от того, как встретит власть требования, которые выдвинули защитники Рионского ущелья", - цитирует Первый канал участника акции протеста Сабу Квантришвили.

По словам митингующих, такая форма протеста согласована с мэрией Тбилиси. Ситуация на митинге на площади Республики спокойная. Демонстранты дали властям время до 12:00 (11:00 мск) понедельника, чтобы прекратить строительство ГЭС. В противном случае они грозятся начать блокировку столицы.

Демонстранты съехались в Тбилиси с раннего утра. Они считают, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет непоправимый ущерб Рионскому ущелью. Они также утверждают, что власти передали турецкой компании ENKA во владение все ущелье, однако в правительстве не раз заявляли, что инвестору передана определенная территория во временное пользование.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, которая расположится на реке Риони. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протеста местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством занимается турецкая компания ENKA, а объем инвестиций составляет $800 млн.