{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Латвия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с посадкой самолета в Минске

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на борту находятся два латвийца

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Латвия выразила Белоруссии протест в связи с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"МИД связался с временным поверенным в делах Белоруссии в Латвии Натальей Садовской и выразил протест в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, потребовал освободить граждан Латвии и оппозиционера Романа Протасевича и разрешить им продолжить путь", - написал глава внешнеполитического ведомства республики в своем Twitter.

Ранее в воскресенье Ринкевичс сообщил, что на борту севшего в Минске самолета Ryanair находятся два латвийца, в случае необходимости им будет оказана поддержка.

Теги
БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Экстренно севший самолет Ryanair вылетел из аэропорта Минска
Boeing 737-800 направился в Вильнюс
Читать полностью