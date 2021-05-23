Латвия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с посадкой самолета в Минске

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Латвия выразила Белоруссии протест в связи с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"МИД связался с временным поверенным в делах Белоруссии в Латвии Натальей Садовской и выразил протест в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, потребовал освободить граждан Латвии и оппозиционера Романа Протасевича и разрешить им продолжить путь", - написал глава внешнеполитического ведомства республики в своем Twitter.

Ранее в воскресенье Ринкевичс сообщил, что на борту севшего в Минске самолета Ryanair находятся два латвийца, в случае необходимости им будет оказана поддержка.