Британия пообещала последствия в связи с действиями Белоруссии в отношении Протасевича

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях", которые будут иметь действия властей Белоруссии в отношении задержанного в Минске основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Соответствующее сообщение опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске, - написал Рааб. - Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок [президента Белоруссии Александра] Лукашенко будет иметь серьезные последствия".

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.