МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства"

АФИНЫ, 23 мая. /ТАСС/. Греция считает инцидент с самолетом компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, но совершил вынужденную посадку в Минске, "актом государственного авиапиратства". Такая оценка содержится в распространенном в воскресенье заявлении греческого МИД.

"Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair FR 4978, который выполнял полет по маршруту Афины - Вильнюс. На борту самолета находился в общей сложности 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим. Мы призываем к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они достигли конечного пункта назначения", - говорится в документе.

В МИД Греции также осудили задержание белорусского активиста Романа Протасевича, который находился на борту этого самолета. "Протасевич был в составе делегации лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая недавно участвовала в Дельфийском форуме [в Афинах]. Для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа. Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа", - утверждается в заявлении.

В дипведомстве также подчеркнули, что "греческая сторона находится в тесной координации с другими странами - членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском совете".

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал шокирующим действием вынужденную посадку в Минске самолета ради задержания оппозиционного журналиста.

"Вынужденная посадка пассажирского самолета с целью задержания журналиста - это беспрецедентное, шокирующие действие. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. На завтрашнем заседании Европейский совет должен отреагировать на необходимость усиления давления на Беларусь. Уже достаточно", - написал глава правительства в своем Twitter.