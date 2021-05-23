Маас пообещал, что инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске не останется без ответа ЕС

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны ЕС. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Тот факт, что самолет, курсирующий между двумя государствами ЕС, был вынужден совершить промежуточную посадку под предлогом угрозы минирования, является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был произведен арест журналиста Романа Протасевича", - заявил министр. "Такой акт не может остаться без серьезных последствий со стороны Европейского союза", - подчеркнул Маас, отметил, что предстоящий 24-25 мая саммит ЕС обсудит инцидент.