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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Генсек НАТО назвал инцидент с самолетом в Минске опасным

Он требует международного расследования, указал Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является опасным инцидентом, требующим международного расследования. Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - написал он в Twitter. Столтенберг подчеркнул, что НАТО внимательно следит за ситуацией и сообщениями о задержании Романа Протасевича.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияГрецияЛитваСтолтенберг, ЙенсСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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