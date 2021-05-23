{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

В Берлине заявили, что ЕС будет вынужден ввести санкции против Лукашенко

Инцидент с самолетом компании Ryanair не может остаться без ответа, указал вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. ЕС будет вынужден принять меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом заявил в воскресенье вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Европейский совет будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима", - утверждает он. "Такой акт нарушает международное право и не может остаться без ответа", - добавил Шольц.

Вице-канцлер назвал экстренную посадку под предлогом о минировании борта "серьезным посягательством на гражданское авиасообщение в Европе".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияШольц, ОлафСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Читать полностью