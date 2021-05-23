В посольстве Белоруссии в Париже опровергли вызов посла в МИД Франции

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Информация о вызове посла Белоруссии в Париже в МИД Франции не соответствует действительности. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в белорусской дипмиссии.

"Нет, не вызывали, этого не было", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник посольства, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее французский телеканал BFM сообщил, что посол Белоруссии в Париже вызван в МИД Франции из-за ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.