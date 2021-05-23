В ICAO указали, что инцидент с самолетом Ryanair может противоречить Чикагской конвенции

ОТТАВА, 23 мая. /ТАСС/. Ситуация с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (еще ее называют Чикагская конвенция - прим. ТАСС). Об этом в воскресенье заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"ICAO серьезно обеспокоена вынужденной посадкой борта Ryanair вместе с его пассажирами, что может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в заявлении организации в Twitter.

В ICAO также надеются, что все заинтересованные стороны и операторы предоставят больше информации по этому инциденту.

В ICAO пока не ответили на запрос ТАСС о возможном начале расследования этой ситуации со стороны международной организации.