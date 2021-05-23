Председатель ОБСЕ призвала к немедленному освобождению Протасевича

"Глубоко тревожные сообщения о том, что в Минске был вынужден приземлиться гражданский самолет для ареста журналиста Романа Протасевича. Совершенно недопустимое и безрассудное поведение. Белоруссия должна немедленно освободить Протасевича. Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС", - написала она в Twitter.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.