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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Председатель ОБСЕ призвала к немедленному освобождению Протасевича

Анн Линде пообещала обсудить возможные последствия действий Белоруссии с коллегами из ЕС

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала к немедленному освобождению одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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"Глубоко тревожные сообщения о том, что в Минске был вынужден приземлиться гражданский самолет для ареста журналиста Романа Протасевича. Совершенно недопустимое и безрассудное поведение. Белоруссия должна немедленно освободить Протасевича. Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС", - написала она в Twitter.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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