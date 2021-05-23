Бойцы Национальной гвардии США покинули зону вокруг Конгресса

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии, дислоцированные в Вашингтоне после беспорядков 6 января, покинули зону вокруг комплекса Конгресса США. Как смог убедиться в воскресенье корреспондент ТАСС, бойцы этого резерва Сухопутных войск и ВВС больше не несут дежурство около Капитолия.

В столичном округе Колумбия были дислоцированы 2 149 гвардейцев. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил в среду, что его ведомство не получало запроса на продление размещения военнослужащих после 23 мая.

Периметр Капитолия по-прежнему обнесен металлическим забором, на котором видны предупреждения "Территория закрыта". Попасть внутрь периметра можно лишь по пропускам. Дежуривший на КПП сотрудник полиции проявил бдительность при появлении гражданского лица, но, увидев аккредитационную пресс-карту, пропустил без лишних вопросов. По пути корреспонденту ТАСС встретился лишь один служащий национальной гвардии.

За периметром Капитолия выставлено несколько патрульных машин. Периодически к комплексу подъезжают участники мото- и велопробегов, которые заканчиваются коллективным фотографированием.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера.

Палата представителей американского Конгресса одобрила в четверг с минимальным перевесом голосов законопроект, предусматривающий выделение $1,9 млрд на усиление мер безопасности комплекса Капитолия. В том числе $520 млн предполагается направить на оплату расходов Национальной гвардии США. Законопроект теперь должен быть направлен в верхнюю палату, где для его одобрения понадобится как минимум 60 голосов сенаторов.