{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

Лидеры стран ЕС обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

В повестке встречи также были отношения с Россией и проблемы, связанные с пандемией
© AP Photo/Jean-Francois Badias

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и возможные санкции в связи с ним. Об этом сообщил в воскресенье представитель Евросовета Баренд Лейтс.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться", - написал он в Twitter.

Очный саммит ЕС пройдет 24-25 мая в Брюсселе. В повестке встречи до сегодняшнего дня были отношения с Россией и проблемы, связанные с пандемией.

Ранее лидеры институтов ЕС выразили обеспокоенность посадкой самолета компании Ryanair в Минске и призвали власти Белоруссии немедленно освободить всех пассажиров. На инцидент отреагировал и генсек НАТО, назвав его опасным и требующим международного расследования.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Читать полностью