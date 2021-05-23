Лидеры стран ЕС обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и возможные санкции в связи с ним. Об этом сообщил в воскресенье представитель Евросовета Баренд Лейтс.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться", - написал он в Twitter.

Очный саммит ЕС пройдет 24-25 мая в Брюсселе. В повестке встречи до сегодняшнего дня были отношения с Россией и проблемы, связанные с пандемией.

Ранее лидеры институтов ЕС выразили обеспокоенность посадкой самолета компании Ryanair в Минске и призвали власти Белоруссии немедленно освободить всех пассажиров. На инцидент отреагировал и генсек НАТО, назвав его опасным и требующим международного расследования.