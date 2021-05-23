Конгрессмен США призвал мировое сообщество потребовать освобождения Протасевича

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) считает, что белорусские власти должны понести наказание за инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

"Арест активиста за правду о санкционированной режимом жестокости в отношении [участников] антиправительственных протестов отвратителен. Заставить ирландский самолет с почти 200 невинными гражданами сесть, чтобы произвести арест - это оскорбление демократических обществ во всем мире", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении законодателя.

По его мнению, белорусские власти и поддерживающие их "не могут оставаться безнаказанными". "Международное сообщество должно решительно отреагировать и выступить единым фронтом с требованием немедленно освободить Романа Протасевича", - сказал конгрессмен.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.