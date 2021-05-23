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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

IATA призвала к тщательному расследованию инцидента с самолетом компании Ryanair

Международная ассоциация воздушного транспорта указала, что на данный момент отсутствует подробная информация о произошедшем

ЖЕНЕВА, 23 мая. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила за проведение тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в воскресенье на ее странице в Twitter.

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"Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что на данный момент отсутствует подробная информация об инциденте с лайнером авиакомпании Ryanair.

"Необходимо провести полное расследование [случившегося] компетентными международными органами", - подчеркнули в IATA.

Теги
БелоруссияГрецияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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