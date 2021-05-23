Минздрав Палестины объявил о 277 погибших в противостоянии с Израилем палестинцах

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. 277 гражданских лиц в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан погибли в многодневном противостоянии с Израилем. Такие окончательные официальные данные обнародовала в воскресенье на пресс-конференции в Рамалле министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"Варварская израильская агрессия против жителей Восточного Иерусалима, Западного берега и сектора Газа обернулась в последние недели гибелью 277 гражданских, в том числе 70 детей и 40 женщин, 8 500 человек пострадали", - цитирует ее слова информационное агентство WAFA.

Ранее сообщалось о 260 убитых, включая 232 жертвы в секторе Газа.

По словам министра, ведомство изучает в настоящее время 89 случаев насилия против машин скорой помощи и медицинских пунктов, что, по ее словам, "является вопиющим нарушением всех международных конвенций и договоров". Кроме того, указала она, целями ракетных ударов Израиля становились больницы и медицинские центры, двое врачей были убиты в секторе Газа, один до сих пор находится в тяжелом состоянии, многие сотрудники медперсонала получили ранения.

В ночь на пятницу, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн.