МИД Швеции вызвал посла России в связи с покушением на блогера из Чечни

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швеции вызывало на минувшей неделе посла России в королевстве Виктора Татаринцева для объяснений по поводу покушения на блогера из Чечни, совершенное в феврале 2020 года. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в ведомстве.

"18 мая министерство иностранных дел вызвало российского посла в Стокгольме и изложило ему четкую позицию Швеции, - пояснила представитель пресс-службы ведомства Сибель Миссури. - Правительственная канцелярия ознакомилась с приговором суда в отношении покушения на чеченского критика режима Тумсо Абдурахманова. Правительство очень серьезно относится к данным об участии чеченских властей в попытке покушения. Это неприемлемо, когда представители государства участвуют в преступной деятельности в Швеции".

Апелляционный суд Нижнего Норрланда оставил в начале апреля в силе решение окружного суда Евле по делу о нападении на блогера из Чечни, Верховный суд 7 мая объявил о том, что не будет рассматривать обжалование вердикта. В январе этого года суд первой инстанции приговорил обвиненных по делу мужчину и женщину к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно, апелляционный суд изменил срок на 12 и полутора лет тюремного заключения. Оба будут депортированы без права на возвращение, осужденные также были приговорены к возмещению ущерба потерпевшему в размере 127 660 крон ($14,7 тыс.). Суд признал обвиняемых виновными "в покушении на убийство, а также в пособничестве при покушении на убийство".

Покушение было совершено в Евле в феврале 2020 года. Дело против 30-летнего гражданина РФ Руслана Мамаева, подозреваемого в нападении с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, было возбуждено 26 февраля. Обвинения были предъявлены 29 октября. Мамаев отрицал, что хотел убить Абдурахманова. По этому делу была задержана и осуждена еще одна российская гражданка, обвиненная в оказании помощи при подготовке покушения. Согласно решению окружного суда, "акция была спланирована, среди прочего были выяснены адрес потерпевшего и его привычки".

Нападение на Абдурахманова не является резонансным событием для РФ, это повод для расследования правоохранительными органами, ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле сожалеют об этом, но никак не связывают нападение на блогера с его критикой в адрес руководства Чечни.