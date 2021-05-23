Вильнюс намерен добиваться в ЕС признания воздушного пространства Белоруссии небезопасным

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Вильнюс намерен выступить с предложением значительного расширения санкций против белорусских властей в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс, в том числе объявления воздушного пространства Белоруссии небезопасным для коммерческих авиарейсов. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Он настаивал на освобождении следовавшего рейсом Ryanair и задержанного в Минске одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который разыскивался белорусскими властями. Некоторое время оппозиционер живет в Литве по выданной ему национальной визе. После приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Белоруссии.

"Если этого (освобождения Протасевича - прим. ТАСС) не будет, то пойдет речь о серьезных санкциях против режима, в том числе о признании воздушного пространства Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, о том, что самолеты белорусской национальной компании "Белавиа" лишатся права приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО", - заявил Науседа.

По его словам, необходимо доскональное международное расследование инцидента. "Средь бела дня совершен акт государственного терроризма", - заявил президент. Он утверждает, что подчиненные белорусским властям службы насильно заставили авиалайнер Ryanair приземлиться в Минске.