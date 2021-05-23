МИД Кипра назвал неприемлемыми действия Минска в отношении самолета Ryanair

НИКОСИЯ, 23 мая. /ТАСС/. МИД Республики Кипр назвал неприемлемыми действия властей Белоруссии, посадивших в Минске самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и среди пассажиров которого, как указано в сообщении министерства, находился кипрский гражданин. Позиция внешнеполитического ведомства была изложена вечером в воскресенье в Twitter .

"Тщательно отслеживаем ситуацию с изменением маршрута и вынужденной посадкой в Минске авиарейса Ryanair. Это совершенно неприемлемо. Мы призываем власти Белоруссии обеспечить немедленное и безопасное освобождение всех пассажиров. Также находимся в контакте с властями Греции и Литвы, чтобы обеспечить благополучие кипрского пассажира", - говорилось в первом сообщении МИД островного государства еще до вылета самолета из белорусской столицы.

Позднее, уже после того, как лайнер долетел до места назначения, появился еще один твит министерства, в котором было сказано, что у главы кипрского МИД Никоса Христодулидиса состоялся телефонный разговор с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, который проинформировал его "о ситуации после приземления в Вильнюсе самолета Ryanair, который ранее вынудили приземлиться в Минске".