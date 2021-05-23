В Риге считают, что воздушное пространство Белоруссии надо закрыть

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Воздушное пространство Белоруссии должно быть закрыто для всех международных рейсов после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Эту позицию изложил в воскресенье министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Сегодняшний захват рейса Ryanair режимом [Александра] Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов", - написал глава МИД республики в своем Twitter.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в воскресенье в аэропорту Минска. Как сообщила его пресс-служба, это произошло после получения сигнала о минировании борта.