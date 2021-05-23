Глава ЕК: ответственные за инцидент с самолетом в Минске должны подпасть под санкции

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Ответственные за инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair должны подпасть под санкции. Об этом заявила в воскресенье глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Возмутительное и незаконное поведение режима в Белоруссии будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны подпасть под санкции", - написала она в Twitter.

Она также подчеркнула, что "журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден". "Завтра саммит ЕС обсудит дальнейшие действия", - заключила она.

Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в воскресенье в аэропорту Минска. Как сообщила его пресс-служба, это произошло после получения сигнала о минировании борта. Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Лина Бейшене заявила на это, что информацией о взрывном устройстве на борту структуры гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа. Обстоятельства инцидента Бейшене не уточнила.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании Ryanair, указание посадить самолет в Минске было получено от белорусских диспетчеров. "Экипаж был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт - Минск", - информировали в Ryanair. В авиакомпании уточнили, что после проведенной белорусскими властями проверки на борту не было обнаружено ничего подозрительного. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В Вильнюс рейсом Ryanair летели около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе среди них были более 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии. Среди пассажиров находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он разыскивается белорусскими властями и некоторое время жил в Литве по выданной ему национальной визе. После приземления в Минске Протасевич был задержан и остался в Белоруссии.