Лидеры ЕС обсудят отношения с Россией, возможные санкции против Минска и COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в понедельник в Брюсселе на первом с декабря прошлого года двухдневном очном саммите в Брюсселе. Он был внепланово созван председателем Евросовета Шарлем Мишелем для стратегического обсуждения отношений с Россией, которое лидеры ЕС каждый раз откладывали, считая этот вопрос слишком щепетильным для онлайн-формата. При этом, как ожидается, Брюссель не ограничится одним саммитом для дискуссий по этой теме. Как заявил накануне Мишель, по итогам нынешней встречи глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель должен будет подготовить и представить на плановом саммите ЕС в июне отчет по отношениям с Москвой.

В повестку первого дня встречи был в воскресенье включен инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, который, по словам Мишеля, "без последствий не останется". Более того, как сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс, лидеры намерены обсудить возможные санкции в отношении Белоруссии из-за этого инцидента.

Второй день заседания лидеров сообщества будет посвящен проблемам пандемии и климатических изменений. В частности, ожидается, что главы государств и правительств примут политическое решение начать внедрение сертификатов о вакцинации с целью спасти летний туристический сезон в ЕС.

Как ожидается, участники встречи затронут также ближневосточный конфликт и вкратце обсудят подготовку к саммиту ЕС - США в июне в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. Пока стороны не объявляли никаких дат. Известно лишь, что Байден приедет в Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня.

Стратегическая дискуссия по РФ

"Как было согласовано в ходе нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Будущая дискуссия между нами могла бы быть с пользой оформлена докладом верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - заявил накануне глава Евросовета в письме лидерам 27 стран сообщества.

По утверждениям Мишеля, дискуссия в понедельник пройдет на фоне "незаконных и провокационных шагов России как внутри стран - членов ЕС, так и за его пределами", а также подготовленного Москвой списка "недружественных государств".

Как сообщил в свою очередь журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, Евросоюз стремится к стабильным отношениям с Россией и будет обсуждать пути достижения этого на саммите 24 мая. "Мы хотим стабильных отношений с Россией. Как этого добиться - будем обсуждать", - сказал он.

По словам дипломата, лидеры ЕС сделают два вывода по итогам обсуждения. "Первым главным сообщением будет осуждение действий России по отношению к странам ЕС, солидарность с членами ЕС и нашими Восточными партнерами. Второе - поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить отчет по отношениям с Россией, чтобы лучше посмотреть, на каком мы этапе находимся", - утверждал он.

На вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать новых санкций против России, дипломат ответил: "Посмотрим, куда дискуссия приведет. Конечно, некоторые страны могут сказать, что нужны новые санкции, другие могут выступить против. Нужно провести дискуссию".

При этом, по словам источника, ЕС продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с РФ, которые были установлены в 2016 году. Они включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также противодействие РФ там, где у сторон разногласия.

Отношения между ЕС и Россией резко охладели после визита Борреля в Москву 4-6 февраля. В Брюсселе большинство политиков, экспертов, депутатов Европарламента назвали его поездку провальной, обвинив дипломата в недостаточной жесткости, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Затем отношения между Брюсселем и Москвой еще больше испортились из-за дипломатического скандала с Чехией, которая выступила с утверждением, будто РФ причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслала 18 российских дипломатов. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Посадка самолета в Минске и возможные санкции

В воскресенье вечером глава Евросовета объявил, что инцидент с посадкой самолета будет обсуждаться на саммите 24 мая и без последствий не останется. "Я самым решительным образом осуждаю вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и сообщение о задержании белорусскими властями журналиста Романа Пратасевича. Я призываю белорусские власти немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права, - сказал он. - Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Евросовета. Инцидент не останется без последствий".

Более того, представитель Евросовета Баренд Лейтс сообщил, что лидеры ЕС обсудят возможные санкции против Минска в связи с произошедшим. "Председатель Евросовета завтра поставит вопрос о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции будут обсуждаться", - написал он в Twitter.

Проблемы пандемии

Второй день саммита ЕС будет практически полностью посвящен проблемам пандемии, в частности, вопросу снятия ограничений в преддверии летнего сезона благодаря внедрению сертификатов о вакцинации. "Что касается COVID-19, мы вступаем в новую фазу, поскольку темпы вакцинации увеличиваются по всему ЕС, и мы стремимся "открыться" [снять ограничения] в преддверии лета. Недавнее соглашение [между Европарламентом и Советом ЕС] о цифровых сертификатах COVID - это долгожданный шаг. Мы должны продолжать наш скоординированный подход к облегчению свободного передвижения по всему ЕС. Тем не менее крайне важно, чтобы мы сохраняли бдительность в отношении новых вариантов и были готовы принять необходимые меры", - отметил Мишель, характеризуя повестку дня саммита по пандемии.

Как ожидается, лидеры стран ЕС примут политическое решение начать внедрение на территории сообщества сертификатов о вакцинации, которые будут включать три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, о датах прохождения и результатах ПЦР-тестов. Ожидается, что документ будет функционировать во всех странах ЕС с 1 июля.

Кроме того, по словам Мишеля, лидеры "должны обсудить международную солидарность в борьбе с пандемией". "Как ведущий производитель вакцин, экспортер и участник COVAX, ЕС возглавляет усилия по удовлетворению глобальных потребностей. Теперь мы должны рассмотреть вопрос о том, как и в какой степени мы можем еще больше активизировать обмен вакцинами с остальным миром", - добавил он.