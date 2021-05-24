МИД Чехии выразит послу Белоруссии протест в связи с ситуацией с рейсом Ryanair

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Посла Белоруссии в Чехии в понедельник вызовут в МИД республики, где ему выразят острый протест в связи с действиями белорусских властей в отношении самолета авиакомпании Ryanair. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в воскресенье глава дипломатического ведомства страны Якуб Кулганек.

"Я принял решение вызвать в МИД белорусского посла, - отметил политик. - Ему будет заявлен острый протест в связи с совершенно неприемлемыми действиями [белорусских властей], которые выразились в прерывании полета гражданского рейса [самолета авиакомпании Ryanair] из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве".

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.