В США и ЕС призвали запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) вместе с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию основателя признанного в Белоруссии экстремистским Teleram-канала Nexta Романа Протасевича.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации [ICAO] провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье пресс-службой Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и "приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе". "Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу", - говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике "свободных выборов под наблюдением ОБСЕ". "Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных", - говорится в заявлении.