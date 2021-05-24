{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

В США и ЕС призвали запретить полеты над Белоруссией и ввести санкции

Сенатор Роберт Менендес и законодатели из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ считают необходимым провести немедленное расследование инцидента

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) вместе с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанию основателя признанного в Белоруссии экстремистским Teleram-канала Nexta Романа Протасевича.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации [ICAO] провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье пресс-службой Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и "приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе". "Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу", - говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике "свободных выборов под наблюдением ОБСЕ". "Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных", - говорится в заявлении.

Теги
БелоруссияСШАСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Читать полностью