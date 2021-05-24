МИД Ирландии: ЕС должен дать решительный ответ на посадку самолета Ryanair в Минске

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз обязан дать решительный ответ на действия властей Белоруссии в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair. Об этом написал в воскресенье вечером на своей странице в Twitter министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени.

"Подобное совершенно недопустимо. Речь идет об ирландской авиакомпании и гражданах ЕС на борту самолета, который принудили совершить посадку в Минске во время совершения рейса между городами ЕС. Необходим решительный и согласованный ответ ЕС. Бездействие и нерешительность Евросоюза будут восприняты Белоруссией как признак слабости", - написал Коувени.

Министр также "приветствовал жесткие формулировки" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в воскресенье вечером заявила о том, что ответственные за инцидент с посадкой самолета в Минске "должны попасть под санкции" и назвала "возмутительными и незаконными" действия белорусских властей.