Блинкен заявил, что США координируют с ЕС реакцию на инцидент с Ryanair

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и требуют освобождения одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

"США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске, - говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении госсекретаря. - Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США". По словам Блинкена, первоначальные сообщения "о причастности белорусских спецслужб и задействовании военного самолета для сопровождения борта вызывают глубокую обеспокоенность и требуют полного расследования".

Госсекретарь информировал, что США координируют с Евросоюзом реакцию на инцидент и поддерживают созыв Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Штаб-квартира ICAO расположена в Монреале. "Мы тесно координируем реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, власти Литвы и Греции, - отмечается в тексте. - Учитывая свидетельства того, что посадка самолета была вызвана ложными основаниями, мы поддерживаем скорейший созыв заседания Совета ICAO для рассмотрения данных событий".

Блинкен также озвучил тезис о продолжающихся преследованиях и задержании журналистов в Белоруссии. Госсекретарь сказал, что США "поддерживают белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему", призвав власти республики "уважать права человека и основополагающие свободы".