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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Премьер Бельгии призвал запретить самолетам "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС

Как отметил Александер Де Кроо, Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair

ТАСС, 24 мая. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Белоруссии, в том числе запретить самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС, в связи с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Завтра Евросовет должен дать четкий и недвусмысленный ответ. <...> Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для "Белавиа" садиться в аэропортах ЕС", - заявил Де Кроо. Он также подчеркнул, что задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.

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БелоруссияБельгияИрландияЛитваДе Кроо, АлександерСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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