Глава ведущей фракции ЕП назвал "государственным терроризмом" инцидент с рейсом Ryanair

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair актом государственного терроризма. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke .

"Диктатор [президент Белоруссии Александр] Лукашенко своим неприемлемым актом государственного терроризма ставит под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе", - утверждал Вебер. "Требуются ясный ответ и решительные действия глав государств и правительств европейских стран", - заявил он.

"Принудительная посадка гражданского пассажирского самолета, находившегося на пути между двумя государствами ЕС и НАТО, является новым явлением. Тем самым руководство в Белоруссии напрямую посягает на существующие международные правила", - полагает Вебер. По его мнению, Европейский совет [заседает 24-25 мая] "должен направить однозначный сигнал о том, что таким действиям в Европе нет места".

В свою очередь, лидер "Союза-90"/"зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, назвала ситуацию вокруг рейса Ryanair "государственным похищением пассажирского самолета". Об этом она написала в Twitter. "ЕС не может принять эту беспрецедентную эскалацию, угрозу нашей свободе в Европе и значительную опасность для европейского гражданского авиасообщения", - утверждала Бербок. "Нужен новый пакет санкций ЕС, который будет предусматривать меры в том числе против белорусских государственных компаний, которые образуют опору для Лукашенко и внесены в санкционный список США", - заявила она.