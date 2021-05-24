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США вводят санкции против чиновников Эфиопии и Эритреи из-за ситуации в Тыграе

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена говорится, что они "несут ответственность или причастны к подрыву урегулирования кризиса" в штате
Здание Госдепартамента США Mark Van Scyoc/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Госдепартамента США
© Mark Van Scyoc/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. США вводят визовые санкции против ряда чиновников и военных Эфиопии и Эритреи, которые, по мнению Вашингтона, подрывают урегулирование в штате Тыграй. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Я объявляю о визовых ограничениях в отношении всех действующих и бывших чиновников Эфиопии и Эритреи, представителей вооруженных сил и частных лиц, в том числе региона Амхара, и членов Народного фронта освобождения Тыграя [НФОТ], которые несут ответственность или причастны к подрыву урегулирования кризиса в Тыграе", - отмечается в тексте.

Теги
ЭритреяЭфиопияСШАБлинкен, Энтони
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