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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Байден встретится с семьей Джорджа Флойда

Это произойдет в годовщину смерти афроамериканца

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 25 мая в годовщину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией, встретится с его семьей. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером графике Белого дома.

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При этом о времени и месте встречи не сообщается.

Джордж Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. 20 апреля 2021 года жюри присяжных признало Шовина виновным в убийстве.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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