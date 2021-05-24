В МИД Франции заявили о необходимости диалога ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Евросоюз должен вести диалог с Россией с целью урегулирования политической ситуации в Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в понедельник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Мы должны проявлять необходимую твердость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Белоруссии в рамках ОБСЕ", - сказал он в эфире телеканала BFM. "Это необходимо, чтобы прийти к политическому решению путем диалога", - подчеркнул Бон.

Представитель МИД назвал белорусские власти "последней диктатурой в Европе" и заявил, что ситуация в стране вызывает беспокойство ЕС. "Мы продолжаем поддерживать политическую оппозицию в Белоруссии, мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Белоруссия встала на путь демократии", - сказал он.

Бон отметил, что Париж не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС после инцидента с бортом Ryanair. "Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов, - сказал он. - Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС". По словам Бона, "сегодня вечером меры в отношении Минска рассмотрят лидеры стран ЕС в Брюсселе".

Французский дипломат сообщил, что на борту Ryanair, совершившем в воскресенье вынужденную посадку в Минске, находились девять граждан Франции. "Это государственное пиратство не должно оставаться безнаказанным", - сказал он. "Мы продолжим вводить санкции, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь наших собственных граждан", - заявил Бон.

Одновременно госсекретарь при МИД Франции потребовал от властей Белоруссии скорейшего освобождения задержанного после посадки самолета в белорусской столице Романа Протасевича, назвав его "политическим оппозиционером".

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Власти требуют прекратить незаконные акции, а оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.