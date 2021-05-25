Лидер самоанской партии FAST провозгласила себя новым премьером страны

СИДНЕЙ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер самоанской политической партии Faʻatuatua i le Atua Samoa ua Tasi ("Вера в единого истинного бога", FAST) Фиаме Матаафа провозгласила себя новым премьер-министром Самоа и принесла присягу в палаточном лагере, разбитом представителями ее партии перед зданием парламента. Как сообщила в понедельник радиостанция Radio New Zealand, действующий премьер-министр страны Туилаепа Малиелегаои назвал происходящее попыткой государственного переворота.

По данным радиостанции, работа парламента Самоа была приостановлена в понедельник по решению главы государства Туималеалиифано Суалауви II, несмотря на решение Верховного суда страны, постановившего, что депутаты должны собраться для избрания нового премьер-министра страны. "В связи с распоряжением главы государства, запланированное на понедельник, 24 мая 2021 года, официальное приведение к присяге парламента [нового созыва] и его первое заседание откладываются до тех пор, пока глава государства не сделает еще одно заявление", - указал в своем заявлении спикер Законодательной ассамблеи Самоа Леаупепе Фаафиси.

Действующий премьер-министр страны Туилаепа Малиелегаои заявил, что прошедшая церемония - это "проявление неуважения к главе страны и ее людям". "Только глава государства, и никто другой, может созывать заседания парламента и приводить людей к присяге. Ничто из того, что они сделали, не является законным", - заявил он в ходе выступления, транслировавшегося на официальной странице правительства в Facebook.

Ранее глава Самоа вождь Туималеалиифано Суалауви II отменил результаты прошедших 9 апреля парламентских выборов и распорядился провести их вновь. Его решение было признано незаконным Верховным судом страны, который признал победу партии FAST, получившей в ходе выборов 26 из 52 кресел в Законодательной ассамблее Самоа, что гарантировало ее лидеру Фиаме Матаафе кресло премьер-министра страны.

Накануне первого дня работы нового парламента Суалауви II отменил его заседание без объяснения причин. Верховный суд Самоа признал решение главы государства противоречащим конституции и постановил провести заседание. Поскольку здание осталось закрытым, представители партии FAST провели собрание в сооруженном на улице палаточном лагере, где и выбрали нового премьер-министра страны. Действующий глава правительства Малиелегаои обвинил собравшихся в государственной измене и пообещал решительно противодействовать захвату власти.