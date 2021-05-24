Глава Ryanair считает, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ Белоруссии

В интервью радиостанции Newstalk в понедельник бизнесмен заявил, что посадка самолета Ryanair, на котором летел разыскиваемый белорусскими властями сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту была "актом спонсируемого государством пиратства".

"Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО", - отметил О'Лири. "Кажется, целью властей [Белоруссии] было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - добавил он. О'Лири также рассказал, что многие пассажиры и бортпроводники "были напуганы" произошедшим.

В свою очередь министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, что Дублин располагает сведениями о нахождении представителей белорусских спецслужб на борту самолета, но пока не может подтвердить эту информацию. По его словам, после посадки лайнера Ryanair в Минске около 5-6 человек сошли с рейса, "но арестованы были только один или два пассажира". "Можно предположить, что другие люди, покинувшие самолет, были [агентами] секретных служб. Мы не знаем, из какой они страны, но очевидно, что они связаны с белорусским режимом", - подчеркнул глава МИД в интервью телеканалу RTE.