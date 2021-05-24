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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Минск считает поспешными заявления ЕС по ситуации с самолетом

В МИД Белоруссии подчеркнули, что действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Действия белорусской стороны в ситуации с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair полностью соответствовали международным правилам, отдельные критические заявления европейских стран и структур являются поспешными. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, распространенном в понедельник.

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"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается", - отметил представитель МИД.

В Минске считают, что происходит "намеренная политизация [ситуации], звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки". "При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - сказал Глаз. МИД Белоруссии призывает тех, "кто поддался этой порочной практике", помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. "Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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