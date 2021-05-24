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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Генпрокуратура Польши возбудила дело по факту "принуждения самолета Ryanair к приземлению"

Дело будет вестись по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы")

ВАРШАВА, 24 мая. /ТАСС/. Польский генеральный прокурор поручил возбудить уголовное дело по факту "принуждения самолета [ирландской авиакомпании] Ryanair к приземлению в Минске". Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский.

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По его словам, разбирательство будет вестись в направлении "использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров".

Дело будет вестись по ст. 166 ("Захват водного или воздушного судна") и ст. 189 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Польши.

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БелоруссияПольшаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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