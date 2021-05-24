Глава МИД Британии не исключил новых санкций в отношении Белоруссии за инцидент с Ryanair

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Великобритания работает вместе со своими союзниками над выработкой координированного ответа на инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске, который может включать введение новых санкций. Об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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"Великобритания призывает к немедленному освобождению [Романа] Протасевича и остальных политических заключенных Белоруссии. Королевство совместно с союзниками работает над скоординированным ответом в отношении Белоруссии, включая дальнейшие санкции. Соединенное Королевство также призывает Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) провести срочную встречу, чтобы рассмотреть несоблюдение режимом [правительством Белоруссии] международных норм, обеспечивающих безопасность гражданской авиации", - говорится в заявлении Рааба.

Он также призвал привлечь к ответственности президента Белоруссии Александра Лукашенко за инцидент с посадкой самолета.