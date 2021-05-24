Послы стран НАТО обсудят 25 мая инцидент с самолетом Ryanair в Минске

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Послы стран - членов НАТО обсудят 25 мая инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник источник в альянсе.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Союзники консультируются по поводу принудительной посадки самолета Ryanair Белоруссией, и послы обсудят это завтра", - сказал он.

Ранее в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета опасным и требующим международного расследования. Он подчеркнул, что альянс внимательно следит за ситуацией и сообщениями о задержании сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.