Литва предложила исключить Белоруссию из членов Интерпола

ВИЛЬНЮС, 24 мая. /ТАСС/. Литва предложила прекратить членство в Интерполе Белоруссии, власти которой якобы используют международные правовые инструменты для преследования представителей политической оппозиции. С таким предложением выступил в понедельник председатель комитета Сейма (парламента) по внешней политике Жигимантас Павилёнис.

"Мы предлагаем членам НАТО и государствам ЕС ввести более глубокие санкции против властей Белоруссии, в том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов", - заявил он в эфире национального радио LRT.

Так литовский политик оценил инцидент с посадкой в Минске в воскресенье пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта. После приземления в аэропорту белорусской столицы был задержан следовавший в Вильнюс один из основателей признанного Минском экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями.

Письмо руководству Интерпола направила в понедельник глава МВД Литвы Агне Билотайте. "Необходимо сделать все возможное, чтобы международные правовые инструменты не использовались для [политического] преследования и репрессий", - говорится в послании. В нем подчеркивается необходимость "для защиты лиц от политически мотивированного преследования тщательной оценки поступающих в Интерпол запросов".