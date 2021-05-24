МИД Чехии выразил послу Белоруссии протест в связи с экстренной посадкой Ryanair

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Чехии Валерий Курдюков в понедельник был вызван в МИД республики, где ему выразили "решительный протест" в связи с действиями белорусских властей в отношении самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-служба чешского дипломатического ведомства.

"По решению министра иностранных дел [Чехии] Якуба Кулганека сегодня [в МИД] был вызван посол Белоруссии Валерий Курдюков в связи с прерыванием рейса Ryanair FR 4978 и задержанием Романа Протасевича, - отмечается в сообщении. - Заместитель министра [иностранных дел Чехии] Ян Когоут выразил ему решительный протест в связи с серьезным подозрением в нарушении международного права в области [международного гражданского] авиасообщения, что не может остаться без ответа. Он также призвал [белорусские власти] немедленно освободить Романа Протасевича и его спутницу, которая была задержана вмести с ним".

"Чехия будет настаивать на тщательном международном расследовании этого серьезного инцидента, при котором была создана угроза для жизни пассажиров и членов экипажа", - говорится в заявлении.