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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

МИД Чехии выразил послу Белоруссии протест в связи с экстренной посадкой Ryanair

Прага намерена настаивать на тщательном международном расследовании этого инцидента

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Чехии Валерий Курдюков в понедельник был вызван в МИД республики, где ему выразили "решительный протест" в связи с действиями белорусских властей в отношении самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-служба чешского дипломатического ведомства.

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"По решению министра иностранных дел [Чехии] Якуба Кулганека сегодня [в МИД] был вызван посол Белоруссии Валерий Курдюков в связи с прерыванием рейса Ryanair FR 4978 и задержанием Романа Протасевича, - отмечается в сообщении. - Заместитель министра [иностранных дел Чехии] Ян Когоут выразил ему решительный протест в связи с серьезным подозрением в нарушении международного права в области [международного гражданского] авиасообщения, что не может остаться без ответа. Он также призвал [белорусские власти] немедленно освободить Романа Протасевича и его спутницу, которая была задержана вмести с ним".

"Чехия будет настаивать на тщательном международном расследовании этого серьезного инцидента, при котором была создана угроза для жизни пассажиров и членов экипажа", - говорится в заявлении.

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БелоруссияЧехияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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