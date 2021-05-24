МАГАТЭ и Иран продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах до 24 июня

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились продлить до 24 июня временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, он провел длительные консультации с руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи, в результате которых сторонам удалось договориться по некоторым вопросам.

"Мы договорились, во-первых, что собранная техническими средствами информация с разных объектов в Тегеране будет сохранена и продолжит находиться на ответственном хранении агентства. Во-вторых, <...> работа по верификации и мониторингу, о которой мы договорились, продолжится в прежнем виде один месяц и завершится 24 июня 2021. Это то, о чем мы договорились сегодня", - объявил Гросси на пресс-конференции в МАГАТЭ.

В воскресенье агентство Fars со ссылкой на заявление председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа сообщило, что МАГАТЭ с 23 мая не имеет права доступа к видеозаписям и информации с камер внутри иранских ядерных объектов.

Тегеран и МАГАТЭ 21 февраля 2021 года договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев. Соответствующее соглашение было принято из-за вступления в силу с 23 февраля нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате этого агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

Февральская договоренность стала основой для возможности организации очных политических консультаций по вопросу полного восстановления ядерной сделки, которые с начала апреля ведутся в Вене и близятся к завершению в первых числах июня.