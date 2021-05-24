В администрации Зеленского обвинили Минск в международном терроризме

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник назвал "проявлением международного терроризма" ситуацию вокруг самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины - Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно", - утверждал Подоляк, слова которого приводит агентство УНИАН.

Он охарактеризовал посадку самолета Ryanair в Минске как "демонстративный вызов современному миру" и заявил, что это событие "требует обязательной жесткой юридической оценки".

23 мая самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства, для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты не подтвердили информацию о бомбе. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

После в Минске уточнили, что в осуществившем посадку самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.