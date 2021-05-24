В МИД Бельгии вызван посол Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Бельгии в понедельник был вызван в МИД королевства в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Софи Вильмес.

"Был вызван посол Белоруссии. Необоснованные и неприемлемые действия, которые произошли в последние часы, не останутся без последствий. [Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta] Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала она в Twitter.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Белоруссии Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.