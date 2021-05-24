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Жапаров поблагодарил Путина за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе

Президент Киргизии добавил, что Россия является главным союзником и торгово-экономическим партнером республики
Президент Киргизии Садыр Жапаров Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Киргизии Садыр Жапаров
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе.

"Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе", - сказал он в понедельник в ходе переговоров с президентом России.

Он также добавил, что Россия является главным союзником и торгово-экономическим партнером Киргизии.

"Россия - наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам", - сказал президент Киргизии.

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Путин, Владимир ВладимировичКиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр Нургожоевич
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