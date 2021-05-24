Lufthansa Group продолжает полеты над Белоруссией

ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Авиационный холдинг Lufthansa Group разрешил своим авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство Белоруссии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в авиакомпании Austrian Airlines, только один борт это австрийской "дочки" германского авиаконцерна облетел белорусское воздушное пространство после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

"Lufthansa приняла решение, что через воздушное пространство пролетать можно. Это относится ко всем авиакомпаниям Lufthansa Group. Наш борт в Москву был в пути еще до этого решения, поэтому он облетал это воздушное пространство. Обратный полет пройдет нормально над воздушным пространством. Это будет касаться всех авиакомпаний Lufthansa", - сказала представитель Austrian Airlines на просьбу прокомментировать отклонение австрийского рейса из Вены в Москву от белорусского воздушного пространства.